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Экономика

Беспошлинные поставки ГСМ в Кыргызстан из России утвердят в ближайшее время

Индикативный баланс по беспошлинным поставкам нефтепродуктов из России в Кыргызстан утвердят в ближайшее время. Об этом 24.kg сообщили в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования.

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В октябре 2018 года прошли переговоры между руководством ГКПЭН и Министерства энергетики России. Обсуждался вопрос согласования индикативного баланса на 2019 год.

Согласованы объемы беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов на основе последних подписанных индикативных балансов от 3 августа 2018-го в объеме 50 тысяч тонн нефти, 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизельного топлива и 100 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей.

Российская сторона отметила: в случае увеличения объемов потребления в Кыргызстане светлых нефтепродуктов или изменения ситуации на рынке авиационного топлива, в РФ рассмотрят возможность увеличения объемов поставок ГСМ.

«Сделают это во время корректировки индикативного баланса в 2019 году. Двадцать первого ноября 2018 года ГКПЭН информировал Минэнерго России о готовности подписать индикативный баланс на 2019-й. В ближайшее время состоится визит руководства ГКПЭН в Москву (Россия) для подписания индикативного баланса», — прокомментировали в комитете.

Ранее Ассоциация нефтетрейдеров сообщила о возможном росте цен на топливо из-за отсутствия утвержденного баланса беспошлинных поставок ГСМ. По ее данным, если индикативный баланс не подпишут до конца 2018-го, то с 1 января 2019 года топливо может подорожать на 2,5-3 сома.
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