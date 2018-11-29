В Кыргызстане по-прежнему высок процент заимствования на потребительские нужды

Микрокредитные компании Кыргызстана за 9 месяцев 2018 года выдали 16,6 миллиарда сомов кредитов. Их получили 340,7 тысячи человек. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года число получателей выросло на 58,7 процента (126 тысяч человек). Объем выданных микрокредитов увеличился на 4,4 миллиарда сомов.

Большую часть микрокредитов (31,4 процента) в 2018-м кыргызстанцы брали на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 23,5 процента взяли кредиты на потребительские нужды, еще 14,9 процента — на развитие работы в сфере бытового обслуживания.

Больше всего микрокредитов выдано жителям Ошской (22,5 процента), Джалал-Абадской (16,5), Чуйской (13,2) областей и Бишкека (12,5).

По состоянию на 1 октября 2018 года граждане должны микрокредитным компаниям 15,4 миллиарда сомов. Возвратность за 9 месяцев составила 94,2 процента. За год она снизилась на 0,1 процента.