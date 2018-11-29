11:24
USD 69.85
EUR 78.82
RUB 1.04
Экономика

В Кыргызстане по-прежнему высок процент заимствования на потребительские нужды

Микрокредитные компании Кыргызстана за 9 месяцев 2018 года выдали 16,6 миллиарда сомов кредитов. Их получили 340,7 тысячи человек. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года число получателей выросло на 58,7 процента (126 тысяч человек). Объем выданных микрокредитов увеличился на 4,4 миллиарда сомов.

Большую часть микрокредитов (31,4 процента) в 2018-м кыргызстанцы брали на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 23,5 процента взяли кредиты на потребительские нужды, еще 14,9 процента — на развитие работы в сфере бытового обслуживания.

Больше всего микрокредитов выдано жителям Ошской (22,5 процента), Джалал-Абадской (16,5), Чуйской (13,2) областей и Бишкека (12,5).

По состоянию на 1 октября 2018 года граждане должны микрокредитным компаниям 15,4 миллиарда сомов. Возвратность за 9 месяцев составила 94,2 процента. За год она снизилась на 0,1 процента.
Ссылка:
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
За год объем микрокредитования в Кыргызстане сократился на 5 миллиардов сомов
Популярные новости
Эксплуатацию рудника &laquo;Кумтор&raquo; могут продлить Эксплуатацию рудника «Кумтор» могут продлить
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;ноября. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 24 ноября. Сколько семья тратит на еду
Мнение Moody&rsquo;s не&nbsp;изменилось. Рейтинг Кыргызстана остается на&nbsp;уровне&nbsp;B2 Мнение Moody’s не изменилось. Рейтинг Кыргызстана остается на уровне B2
В&nbsp;Кыргызстане повышают ставки налога на&nbsp;вывоз золотосодержащей руды В Кыргызстане повышают ставки налога на вывоз золотосодержащей руды
Бизнес
В&nbsp;продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в&nbsp;O!Store В продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в O!Store
Выиграйте 101&nbsp;000 сомов и&nbsp;другие призы по&nbsp;акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Выиграйте 101 000 сомов и другие призы по акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Партнеры БТА Банка&nbsp;&mdash; Sulpak и&nbsp;BEKO Партнеры БТА Банка — Sulpak и BEKO
Оплачивайте более 300 услуг в&nbsp;терминалах MegaCom Оплачивайте более 300 услуг в терминалах MegaCom