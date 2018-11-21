В Кыргызстане опять хотят поменять систему лицензирования

Министерство экономики Кыргызстана разработало законопроект о лицензионно-разрешительной системе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, документ предполагает разделение всех видов лицензий на три группы. Лицензии будут разделены на право доступа к общенациональным ресурсам, внешнеторговую деятельность и разрешения на деятельность, связанную с опасностью.

К первому типу будет относиться выдача лицензий на право доступа к общенациональным ресурсам. Делать это будут на конкурсной/тендерной основе.

«Здесь принцип прост. Это рыночные механизмы. За право пользования общим ресурсом нужно платить максимально высокую рыночную стоимость. Такие лицензии будут продаваться на рынке через проведение аукционов и тендеров. Второй вид лицензий, которые регулируют торговлю. Это лицензии, касающиеся не конкретного субъекта, а те, которые в целом влияют на внешнеторговую деятельность. Лицензия выдается на завоз и вывоз определенного вида продукции. Принцип лицензирования будет определен законом о внешней торговле», — рассказал министр экономики Олег Панкратов.

Третий вид лицензий носит разрешительный характер. Конституция закрепляет за каждым гражданином право ведения предпринимательской деятельности. Это не должно никак ограничиваться. Если вдруг государство считает, что эта деятельность потенциально опасная, то оно должно само на себя взять все ограничения и затраты, связанные с перепроверкой необходимости подтверждения компетенции и наличия тех или иных ресурсов бизнесмена для осуществления деятельности.

«Эта лицензия должна быть бесплатной. Требования по лицензированию не должны применяться, если это подпадает под предмет технического регулирования. То есть оборот товаров не будет подпадать под принцип лицензирования. Не должны выдаваться лицензии, если деятельность страхуется. Остается только небольшая часть видов деятельности, которая подпадает под вышеперечисленные категории. Вот там действует принцип гильотины. Если государственные органы докажут, что необходимые лицензионные риски есть, тогда соблюдены принципы, которые позволят вводить дополнительные требования опять же за счет государства. Это большая реформа, которую мы сегодня предлагаем», — подчеркнул министр экономики.

Кроме того, проектом вводится норма передачи отдельных функций госоргана по лицензированию на аутсорсинг. Благодаря ей госорганы смогут привлекать на основании договора саморегулируемую организацию для оказания услуг по лицензированию отдельных видов деятельности (аутсорсинг), определяемых правительством КР.

Устанавливается норма, где в случаях, когда лицензирующему органу требуется получение документов, выдаваемых другими организациями, лицензирование осуществляется в упрощенном порядке по принципу «единого окна». Документы собирает сам госорган без участия субъекта предпринимательства.