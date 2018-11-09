Впервые с начала 2018 года международные резервы Кыргызстана выросли

Впервые с января 2018 года валовые международные резервы Кыргызстана выросли на $18,11 миллиона. Об этом сообщил сайт Национального банка.

По итогам октября резервы достигли $2 миллиардов 108,75 миллиона. Несмотря на рост по сравнению с сентябрем, с начала 2018 года резервы страны сократились на $67,74 миллиона. Отметим, что резервы отчасти удалось увеличить благодаря тому, что Национальный банк не проводил интервенций на валютном рынке.

Кроме операций Национального банка на внутреннем валютном рынке, влияние на резервы оказывают и другие факторы. Например, доходы, полученные от управления международными резервами, изменение курсов валют, входящих в состав резервов, и цен на золото, операции по покупке золота на внутреннем рынке Кыргызстана, выплаты по внешним обязательствам страны и поступления валюты в пользу правительства.