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Экономика

Сооронбай Жээнбеков в Ошской области открыл два завода

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки по Ошской области открыл заводы по переработке молока и производству цемента. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Сооронбай Жээнбеков побывал на открытии Араванского цементного завода. Президент отметил, что ему хорошо знакома история предприятия. В 2015 году, когда он был уполномоченным представителем правительства в Ошской области, к нему обратился депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев, рассказал о строительстве завода и попросил оказать содействие. Тогда он взял вопрос под свой контроль.

Президент отметил, что строительство завода стало одной из лучших инициатив в Год развития регионов.

«Наша цель — защита инвесторов и собственности от судебного произвола. Скоро начнет работу институт бизнес-омбудсмена для защиты прав предпринимателей. Денежные ресурсы крупных финансовых институтов страны должны быть направлены на стимулирование проектов в регионах», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он заметил, что ни одно новое предприятие не должно приносить вред экологии и окружающей среде.

В рамках рабочей поездки по Ошской области глава государства ознакомился с работой завода по выпуску молочных продуктов. ОсОО «Алайку Органикс» основали в 2014-м. Оно производило национальные кыргызские напитки из молочных продуктов. Оснащение предприятия высокотехнологичным оборудованием позволило начать выпуск национальных напитков из цельномолочной продукции.

«В нашей стране добросовестные предприниматели, открывающие предприятия в регионах, создающие рабочие места и приносящие доходы в казну, должны быть самыми почитаемыми людьми. Мы будем помогать бизнесменам, поднимающим регионы, заботящимся о фермерах и вносящим вклад в развитие экономики республики. Это и есть наша государственная политика», — заключил Сооронбай Жээнбеков.
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