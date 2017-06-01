15:01
+35
USD 69.59
EUR 79.01
RUB 1.17
ЕАЭС

Кыргызстан ежегодно увеличивает расходы на создание фитосанитарных лабораторий

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков считает, что в Кыргызстане создаются все необходимые условия для экспорта выпускаемой продукции на внешние рынки. Об этом он заявил сегодня на церемонии открытия Иссык-Кульской лаборатории по карантину растений в Тюпском районе.

По его словам, большинство кыргызстанцев проживают в сельской местности и задействованы в сельском хозяйстве. Кыргызстан является аграрной страной, поэтому обеспечение защиты растений и продовольственной безопасности является очень важной задачей.

На сегодня экспорт сельхозпродукции на зарубежные рынки возможен только при наличии фитосанитарных и ветеринарных лабораторий. Это стало требованием времени.

Сооронбай Жээнбеков
Премьер-министр отметил, что при вступлении Кыргызстана в ЕАЭС республика приняла на себя ряд обязательств, одним из которых является наличие в стране современных ветеринарных и фитосанитарных лабораторий, в связи с чем правительство с прошлого года ведет активную работу в данном направлении. Он напомнил, что на усиление фитосанитарного контроля в 2015 году выделили из республиканского бюджета 1,5 миллиона сомов, в 2016-м — 26,5 миллиона, а в 2017-м предусмотрено 29,9 миллиона сомов.

По данным министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбека Мурашева, со стороны кабмина на ремонт Иссык-Кульской лаборатории по карантину растений в Тюпском районе, который начали в 2016 году, выделено 5,9 миллиона сомов.
Ссылка:
просмотров: 620
Версия для печати
Материалы по теме
Россия, Армения, Белоруссия положительно оценили ветконтроль Кыргызстана
Производители Кыргызстана, не соблюдающие регламенты, будут штрафоваться
Производителям Кыргызстана необходимо подтверждать качество своей продукции
Кого коснутся технические регламенты ЕАЭС, рассказали в правительстве
Кыргызстан просит более лояльно относиться к своим мигрантам в странах ЕАЭС
Молдова получит статус наблюдателя в ЕАЭС
Алмазбек Атамбаев надеется на плодотворную и оперативную работу саммита ЕАЭС
Главы ЕАЭС проводят заседание в узком составе
В Бишкеке начинается заседание Высшего Евразийского экономического совета
Многие проблемы с ЕАЭС возникли из-за нерасторопности правительства
Бизнес
MegaCom первым в&nbsp;Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001 MegaCom первым в Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!
Совсем скоро! Главное музыкальное событие года&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2017 Совсем скоро! Главное музыкальное событие года — O!PEN AIR 2017