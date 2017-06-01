Кыргызстан ежегодно увеличивает расходы на создание фитосанитарных лабораторий

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков считает, что в Кыргызстане создаются все необходимые условия для экспорта выпускаемой продукции на внешние рынки. Об этом он заявил сегодня на церемонии открытия Иссык-Кульской лаборатории по карантину растений в Тюпском районе.

По его словам, большинство кыргызстанцев проживают в сельской местности и задействованы в сельском хозяйстве. Кыргызстан является аграрной страной, поэтому обеспечение защиты растений и продовольственной безопасности является очень важной задачей.

На сегодня экспорт сельхозпродукции на зарубежные рынки возможен только при наличии фитосанитарных и ветеринарных лабораторий. Это стало требованием времени. Сооронбай Жээнбеков

Премьер-министр отметил, что при вступлении Кыргызстана в ЕАЭС республика приняла на себя ряд обязательств, одним из которых является наличие в стране современных ветеринарных и фитосанитарных лабораторий, в связи с чем правительство с прошлого года ведет активную работу в данном направлении. Он напомнил, что на усиление фитосанитарного контроля в 2015 году выделили из республиканского бюджета 1,5 миллиона сомов, в 2016-м — 26,5 миллиона, а в 2017-м предусмотрено 29,9 миллиона сомов.

По данным министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбека Мурашева, со стороны кабмина на ремонт Иссык-Кульской лаборатории по карантину растений в Тюпском районе, который начали в 2016 году, выделено 5,9 миллиона сомов.