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ЕАЭС

Многие проблемы с ЕАЭС возникли из-за нерасторопности правительства

Экс-председатель Счетной палаты Эльмира Ибраимова считает, что многие проблемы Кыргызстана с Евразийским экономическим союзом возникли из-за нерасторопности правительства. Об этом она заявила сегодня на форуме «Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС».

По ее словам, вступление Кыргызстана в ЕАЭС было продиктовано объективной необходимостью перестроить экономику. Но после вступления возникли проблемы, связанные как с объективными факторами (экономический кризис), так и субъективными (нерасторопность правительства).

Мы слишком долго надеялись, что наши проблемы будут решать за нас. Все только имитировали кипучую деятельность.

Эльмира Ибраимова

«Мы все время пеняли на то, что партнеры не дают денег на запуск производства и строительство лабораторий. Правительство только сейчас говорит об идентификации скота, внедрении системы электронного слежения и так далее. Что раньше мешало это сделать? Надеялись на помощь партнеров из-за рубежа», — добавила она.

«Нашим предпринимателям нужно быть реалистами и не ждать у моря погоды. Вступающие в силу технические регламенты ЕАЭС приведут к закрытию невыгодных производств. Но остальным это даст возможность выйти на новые рынки. Окончание переходных периодов означает дополнительный вызов, к которому бизнесу надо приспособиться и переходить на работу по мировым стандартам», — посоветовала она.
Ссылка: https://24.kg/eaes/45170/
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