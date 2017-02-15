Вместо поиска новых рынков правительство проводило тои

Сегодня на форуме «Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС» депутат от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев заявил о том, что правительство вместо того, чтобы заниматься поиском новых рынков сбыта товара, проводило тои.

По его словам, на сегодня лишь 19 хозяйств получили право поставлять свой товар на рынки союза. А их в стране 320 тысяч. Получается, что даже один процент хозяйств не получил выгоды.

«Возможен ли рост, если только один процент имеет право поставлять товар в союзнические страны? Конечно, нет», — отметил он.

По сравнению с 2014 годом доходы от таможенных пошлин упали на 23 процента, экспорт — на 100 миллионов долларов. Объем торговли на «Дордое» и «Кара-Суу» сократился втрое. Каныбек Иманалиев

«На рынке Кыргызстана поставщиков из европейских стран сменили бизнесмены из других стран. Мы без боя отдали рынок. Были кризисы, но такого падения экономики не было», — высказался Каныбек Иманалиев.