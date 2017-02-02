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ЕАЭС

Задерживаются поставки оборудования для санитарных постов в рамках ЕАЭС

На сегодня задерживаются поставки оборудования для второго этапа оснащения санитарно-карантинных постов в рамках ЕАЭС. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, отстают от графика поставки 49 процентов оборудования для семи санитарно-карантинных постов. Есть задержки при поступлении лабораторного оборудования в Департамент профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзор.

«Техническое оснащение пограничного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе ЕАЭС также вызывает крайнюю озабоченность», - сообщил Сооронбай Жээнбеков.

По соглашению с российским правительством о техническом содействии КР в процессе присоединения Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу оборудование для таможенных пунктов Кыргызстана по нормам ЕАЭС поставляет компания Crocus International.

Из $200 миллионов технической помощи $129 миллионов получит Crocus International как единый поставщик оборудования для таможенных постов.

Владельцем Crocus International является российский миллиардер Араз Агаларов. Эта компания была генеральным подрядчиком строительства объектов Дальневосточного федерального университета на острове Русский Приморского края РФ, где в 2012 году состоялся саммит АТЭС. В 2014-м компания получила заказ от правительства РФ на строительство стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу-2018.
Ссылка: https://24.kg/eaes/44280/
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