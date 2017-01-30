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ЕАЭС

Единая российская военная база сформирована в Кыргызстане

Вступило в силу соглашение между Россией и Кыргызстаном об объединении всех объектов РФ в КР в единую базу. Она пробудет в республике еще как минимум 15 лет.

  • Документ подписали еще в сентябре 2012 года во время визита Владимира Путина в Бишкек.

В Кыргызстане есть четыре российских военных объекта — авиабаза «Кант», 954-я испытательная база противолодочного вооружения Военно-морского флота РФ (город Каракол, Иссык-Кульская область), 338-й узел дальней связи ВМФ РФ (село Чалдовар, Чуйская область) и 17-я радиосейсмическая лаборатория сейсмической службы МО РФ (город Майлуу-Суу, Джалал-Абадская область).

По документу авиабаза «Кант» пребывает на территории Кыргызстана безвозмездно. Она относится к Коллективным силам быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности.

  • Объекты Военно-Морского флота России платят за аренду земли ежегодно более $4,5 миллиона.

В качестве аренды за участок сейсмопункта российские военные делятся с Институтом сейсмологии Кыргызстана данными о координатах, силе и времени землетрясений на территории страны.
Ссылка: https://24.kg/eaes/44122/
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