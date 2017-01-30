21:56
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
ЕАЭС

Международные банки развития увеличили присутствие в СНГ

Международные банки развития активно наращивали деятельность в странах СНГ в последние три месяца 2016 года. Об этом говорится в обзоре Евразийского банка развития.

За четвертый квартал шесть финансовых институтов (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Азиатский банк развития, Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Черноморский банк торговли и развития) утвердили к финансированию 37 проектов на $2 миллиарда.

  • Объем финансирования вырос за три месяца в 2,3 раза и составил $4,4 миллиарда.

Больше всего проектов реализуется в сфере энергетики. Наибольшая доля утвержденных объемов финансирования в частном секторе приходится на Азербайджан (55 процентов) и Казахстан (23 процента).

В целом за 2016 год международные банки развития одобрили к финансированию в странах СНГ проектов на $10,6 миллиарда. Из них 31 процент - финансирование в частном секторе, 69 процентов - суверенное финансирование.
Ссылка: https://24.kg/eaes/44119/
просмотров: 606
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан просит более лояльно относиться к своим мигрантам в странах ЕАЭС
Молдова получит статус наблюдателя в ЕАЭС
Алмазбек Атамбаев надеется на плодотворную и оперативную работу саммита ЕАЭС
Главы ЕАЭС проводят заседание в узком составе
В Бишкеке начинается заседание Высшего Евразийского экономического совета
Многие проблемы с ЕАЭС возникли из-за нерасторопности правительства
Вместо поиска новых рынков правительство проводило тои
За провал интеграции в ЕАЭС ответственность возложили на правительство
На электронный документооборот Кыргызстану нужно переходить поскорее
Активнее торговать с Вьетнамом, Индией и Ираном призвал экс-премьер-министр
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom