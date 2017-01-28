Общий рынок газа появится в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия подготовила проект программы формирования общего рынка газа в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

Отмечается, что проект обсуждают на экспертном уровне и предложат для утверждения главам стран ЕАЭС до конца 2017 года.

В основе проекта идея развития организованной биржевой торговли газом и обеспечения равного доступа к торгам для всех участников рынка. Это позволит создать конкурентные условия и обеспечить прозрачность ценообразования на газ.

«На общем рынке газа будут действовать все участники оптовых рынков», – рассказал член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов.

Планируется введение единых правил доступа к газотранспортным системам, прозрачных механизмов распределения свободных мощностей этих систем, правил взаимной торговли газом, гармонизация законодательства в этой сфере.

Общий рынок газа будут создавать в три этапа: