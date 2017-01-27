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ЕАЭС

Подготовка к вступлению Кыргызстана в ЕАЭС была нулевой

Депутат парламента Акылбек Жапаров считает, что подготовка к вступлению Кыргызстана в ЕАЭС была нулевой. Об этом он заявил сегодня в Жогорку Кенеше на «встрече без галстуков».

Парламентарий считает: в том, что Кыргызстан не смог добиться еще более выгодных условий, виноваты те, кто готовился. Чиновники не смогли сформировать национальные интересы, как и механизмы по поддержке отечественных производителей.

«Мы проиграли первый тайм. Я предполагаю, что в 2017 году будет дефляция. Мы впервые с этим столкнемся. Наши производители выпустят товары, а продавать их будет некуда. За пределами страны они никому не нужны, а на внутренний рынок пришли товары из Беларуси, России и Казахстана», - заключил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/eaes/43993/
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