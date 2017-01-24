21:55
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
ЕАЭС

Возить товары из Кыргызстана через Казахстан можно любым транспортом

Транзит кыргызских товаров через Казахстан возможен любым видом транспорта. Об этом вице-премьер-министр Олег Панкратов заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Читайте по теме
Полтора года Кыргызстана в ЕАЭС. Торговля падает, ветпосты остаются

Он отметил, что в начале года пошла неверная информация  о том, что возить кыргызстанские товары через соседнюю республику можно лишь по железной дороге. Запрет касался подкарантинной продукции.

«Россия, Беларусь и Армения согласны признать систему ветеринарного контроля Кыргызстана эквивалентной нормам ЕАЭС. Против только Казахстан. Поэтому Россия разрешила ввоз мясо-молочной продукции из Кыргызстана на свою территорию тем предприятиям, которые включены в реестр. Казахстан обязуется обеспечить беспрепятственное движение товаров. У нас есть официальное письмо от вице-премьер-министра Казахстана. В нем четко указано, что РК разрешает транзит наших товаров, подлежащих ветеринарному контролю, любым видом транспорта», - отметил Олег Панкратов.
Ссылка: https://24.kg/eaes/43767/
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан просит более лояльно относиться к своим мигрантам в странах ЕАЭС
Молдова получит статус наблюдателя в ЕАЭС
Алмазбек Атамбаев надеется на плодотворную и оперативную работу саммита ЕАЭС
Главы ЕАЭС проводят заседание в узком составе
В Бишкеке начинается заседание Высшего Евразийского экономического совета
Многие проблемы с ЕАЭС возникли из-за нерасторопности правительства
Вместо поиска новых рынков правительство проводило тои
За провал интеграции в ЕАЭС ответственность возложили на правительство
На электронный документооборот Кыргызстану нужно переходить поскорее
Активнее торговать с Вьетнамом, Индией и Ираном призвал экс-премьер-министр
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom