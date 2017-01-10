21:56
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
ЕАЭС

Казахстан ввел сниженный железнодорожный тариф для транзита грузов из Кыргызстана

Сегодня заработает унифицированный тариф для провоза грузов в/из Кыргызстана, следующих транзитом через Казахстан. Об этом сегодня на брифинге сообщил президент АО «Казахстан темир жолы - Грузовые перевозки» Оралхан Кулаков.

Отмечается, что «Казахстан темир жолы» решило ввести сниженный тариф досрочно. Изначально это планировали сделать в середине августа 2017 года. На всех стыках экспедиторы, участвующие в перевозках, принимают новый тариф.

«Минсельхоз провел большую работу по поводу условий перевозок подкарантинных грузов. С 10 января созданы благоприятные условия для перевозок в/из Кыргызстана через территорию Казахстана. КР входит в ЕАЭС, поэтому они вправе иметь унифицированный тариф», - отметил Оралхан Кулаков.

Перевозки от станции «Луговая» до станции «Илецк» - маршрут, определенный для транзита животноводческой продукции из Кыргызстана в Россию. Его протяженность – 2 тысячи 21 километр.

  • Если раньше транзит грузов в рефрижераторном вагоне стоил $5 тысяч 155, то теперь - $1 тысячу 820,7. Транзитный железнодорожный тариф сократился в 2,83 раза.

Оралхан Кулаков отметил, что потеря 42 миллиардов тенге от снижения тарифа для кыргызского направления компенсируется ростом перевозок в три раза.

Вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева рассказала, что Казахстан пока не согласен снять ветеринарные посты на границе с Кыргызстаном.

  • По итогам декабрьской инспекции в Кыргызстане имеется ряд замечаний. Выявлено, что более половины из них находится в стадии устранения.

Поэтому 26 декабря 2016 года на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге решили сохранить ветеринарные посты на границе.

Минсельхоз Казахстана также запретил провозить кыргызские товары транзитом через свою территорию автомобильным транспортом. Кыргызстан пожаловался на действия коллег в Евразийскую экономическую комиссию.
Ссылка: https://24.kg/eaes/42912/
просмотров: 386
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан просит более лояльно относиться к своим мигрантам в странах ЕАЭС
Молдова получит статус наблюдателя в ЕАЭС
Алмазбек Атамбаев надеется на плодотворную и оперативную работу саммита ЕАЭС
Главы ЕАЭС проводят заседание в узком составе
В Бишкеке начинается заседание Высшего Евразийского экономического совета
Многие проблемы с ЕАЭС возникли из-за нерасторопности правительства
Вместо поиска новых рынков правительство проводило тои
За провал интеграции в ЕАЭС ответственность возложили на правительство
На электронный документооборот Кыргызстану нужно переходить поскорее
Активнее торговать с Вьетнамом, Индией и Ираном призвал экс-премьер-министр
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom