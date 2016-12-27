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ЕАЭС

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в апреле

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в апреле 2017 года. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Место его проведения не сообщается.

Накануне, 26 декабря, в Санкт-Петербурге (Россия) президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили наиболее актуальные вопросы, связанные с дальнейшим развитием евразийской интеграции, а также перспективные направления развития союза.

Главы государств подписали документы, касающиеся вопросов цифровой повестки, торговой политики союза, а также одобрили предложение о необходимости запуска переговорного процесса с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром.

Рассмотрены вопросы разработки концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, планы либерализации по ряду секторов услуг, программы формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, основные направления и этапы реализации транспортной политики союзных государств.

В 2017 году председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии будет Кыргызстан. Согласно Договору о ЕАЭС на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита. В уходящем 2016-м во всех трех структурах председательствовал Казахстан и его представители.
Ссылка: https://24.kg/eaes/42385/
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