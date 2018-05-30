Дословно. Дастан Бекешев

В Жогорку Кенеше депутаты заслушивают отчет генпрокурора за 2017 год. Дастан Бекешев предложил главе надзорного органа Откурбеку Джамшитову начать борьбу с коррупцией с органов прокуратуры.

По его словам, прокурорские работники живут не хуже, чем сотрудники ГТС. «Питаются в лучших ресторанах, ездят на дорогих машинах. А по документам у них нет ни квартиры, ни машины, ничего, а в действительности, сотрудники прокуратуры имеют все», — сказал Дастан Бекешев.