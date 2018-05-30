00:54
USD 68.24
EUR 79.63
RUB 1.08
Дословно

Дословно. Дастан Бекешев

В Жогорку Кенеше депутаты заслушивают отчет генпрокурора за 2017 год. Дастан Бекешев предложил главе надзорного органа Откурбеку Джамшитову начать борьбу с коррупцией с органов прокуратуры.

По его словам, прокурорские работники живут не хуже, чем сотрудники ГТС. «Питаются в лучших ресторанах, ездят на дорогих машинах. А по документам у них нет ни квартиры, ни машины, ничего, а в действительности, сотрудники прокуратуры имеют все», — сказал Дастан Бекешев.

Посмотришь в декларацию: прокуроры у нас живут, как бомжи.

Дастан Бекешев

Ссылка:
просмотров: 1600
Версия для печати
Материалы по теме
Зачем членам комитета по международным делам ЖК дипломатические ранги
Генпрокурор не смог ответить на вопрос, почему лидеры ОПГ свободно разгуливают
Депутаты отказались лишать «Пятый канал» статуса парламентского
Депутат предложил отменить перерегистрацию автомобильных номеров
Уроки кыргызского в парламенте. Кто знает госязык лучше
Консультант по модернизации ТЭЦ получил $5,9 миллиона. У депутата есть вопросы
Двойное гражданство. Татту Мамбеталиева требует извинений от Дастана Бекешева
Опровержение в соцсетях. Дастан Бекешев отзывает поправки в Гражданский кодекс
Дастан Бекешев: Законодательный хаос не очень хорошо характеризует нашу страну
На охоте в Кыргызстане зарабатывают высокопоставленные чиновники
Популярные новости
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев
Бизнес
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Кыргызтелеком и&nbsp;Элтекс Алатау подписали Меморандум о&nbsp;сотрудничестве Кыргызтелеком и Элтекс Алатау подписали Меморандум о сотрудничестве