Дословно. Мэр Бишкека Албек Ибраимов

На встрече мэра Бишкека с жителями Первомайского района Албеку Ибраимову не только задавали вопросы, но и критиковали его.

«Столько людей сидит! Есть те, которые никогда ничего хорошего не видят. А есть люди, которые даже в мелочах видят прекрасное», — сказал он.

«Я вас люблю и уважаю. Недавно посмотрел ваше выступление на митинге перед мэрией. Вы мне очень нравитесь», — обратился градоначальник к горожанке Марии Абакировой, выступление которой было наиболее жестким.