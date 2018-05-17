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Дословно. Мэр Бишкека Албек Ибраимов

На встрече мэра Бишкека с жителями Первомайского района Албеку Ибраимову не только задавали вопросы, но и критиковали его.

«Столько людей сидит! Есть те, которые никогда ничего хорошего не видят. А есть люди, которые даже в мелочах видят прекрасное», — сказал он.

«Я вас люблю и уважаю. Недавно посмотрел ваше выступление на митинге перед мэрией. Вы мне очень нравитесь», — обратился градоначальник к горожанке Марии Абакировой, выступление которой было наиболее жестким.

Если вы меня любите, просто признайтесь в любви. А то то глаз кривой, то сам безобразный. Зачем на личности переходить? Я просто признался вам в любви.

Албек Ибраимов

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