Дословно. Мэр Бишкека Албек Ибраимов

На встрече мэра Бишкека с жителями Первомайского района Албеку Ибраимову не только задавали вопросы, но и критиковали его.
«Столько людей сидит! Есть те, которые никогда ничего хорошего не видят. А есть люди, которые даже в мелочах видят прекрасное», — сказал он.
«Я вас люблю и уважаю. Недавно посмотрел ваше выступление на митинге перед мэрией. Вы мне очень нравитесь», — обратился градоначальник к горожанке Марии Абакировой, выступление которой было наиболее жестким.
Если вы меня любите, просто признайтесь в любви. А то то глаз кривой, то сам безобразный. Зачем на личности переходить? Я просто признался вам в любви.Албек Ибраимов