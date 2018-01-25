Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов в парламенте докладывал по законопроекту «О гражданской защите». Меняется более 50 процентов его статей. Депутата Рыскелди Момбекова вносимые поправки не заинтересовали.

Он акцентировал внимание на названии законопроекта в кыргызской редакции:

Вы не видите разницы. Между словами «защитой» и «обороной» огромное различие. Защитник в футболе. Вы портите язык. Нужно проводить лингвистическую экспертизу.

Кубатбек Боронов согласился провести ее, отметив, что закон с таким названием принят еще в 2009 году.