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Общество

Депутаты не стали рассматривать законопроект о СМИ. Замминистра юстиции не готов

Депутаты Жогорку Кенеша не стали рассматривать поправки в закон о средствах массовой информации из-за неподготовленности заместителя министра юстиции Равшана Абдуллаева. Вопрос сняли с повестки.

Депутат Жылдыз Мусабекова предложила отложить законопроект, потому что Равшан Абдуллаев не смог ответить на вопросы парламентариев. Ее поддержал нардеп Рыскелди Момбеков. В вину замминистра юстиции он поставил и незнание государственного языка.

«Замминистра двух слов связать не может, а мы ему говорим: подготовьтесь. К чему? Давайте рассмотрим ответственность. По сравнению с ним министр экономики Артем Новиков лучше госязык знает. Он же не понял ни одного вопроса, который мы ему задали. Когда в Минюст пришел Марат Кайыпов, делопроизводство на 100 процентов перевели на кыргызский язык. Сейчас 100 процентов на русском. Сам министр на кыргызском не говорит, а заместитель тем более», — возмутился Рыскелди Момбеков.

Депутат Кенжебек Бокоев рассказал Равшану Абдуллаеву, как нужно отвечать на вопросы депутатов. 

Когда вы приходите в парламент, нужно отвечать четко, ясно, и представлять материал нужно на кыргызском языке. А может, я русского не понимаю. Мне что, наушники надевать?

Кенжебек Бокоев
Депутат Алтынбек Сулайманов вспомнил, что накануне поправки в закон представлял министр юстиции Уран Ахметов. Но и он не смог нормально ответить на вопросы. Парламентарий предложил направить информацию премьер-министру, чтобы он принял меры.

Однако депутат Мыктыбек Абдылдаев заявил, что не стоит во всем винить только заместителя министра юстиции. По регламенту во втором и третьем чтении докладчиком по законопроектам выступает профильный комитет Жогорку Кенеша.

Депутат Осмонбек Артыкбаев напомнил, что русский язык носит в Кыргызстане статус официального, поэтому чиновник имеет право говорить на том языке, на котором ему удобнее. 

Если он говорит на русском, то пусть отвечает на русском. Но на будущее: каждый госслужащий должен знать кыргызский язык на достаточном уровне.

Осмонбек Артыкбаев
В итоге большинством голосов депутаты Жогорку Кенеша сняли вопрос с повестки дня.
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