20:52
+2
USD 69.39
EUR 82.36
RUB 1.20
Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев

В Жогорку Кенеше сегодня обсуждали вопрос перехода школ на пятидневную учебную неделю. В Министерстве образования уверены: после отказа от учебы в субботу качество образования не пострадает, как и зарплата учителей.

Депутат Рада Туманбаева поинтересовалась, не будет ли в итоге проблем от перехода на пятидневную учебную неделю и не останутся ли дети без присмотра по субботам.

«У учителей тоже есть трудовые права. Почему депутаты работают пять дней в неделю, а учителя шесть? Мы сегодня все возлагаем на школу. Школа обязана кормить, учить, воспитывать. А родители на что?» — возмутился депутат Дастан Бекешев. 

Во всем мире образовательный процесс построен так, что дети больше занимаются самостоятельно. А у нас должны все объяснить, разжевать и в рот положить.

Дастан Бекешев

Ссылка:
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев
Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков
Дословно. Депутат Дастан Бекешев
Дословно. Депутат Айсулуу Мамашова
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев
Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Нурланбек Макеев
Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев
Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев о министре здравоохранения
Популярные новости
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев
Бизнес
Интернет-магазин O!Store: подарок на&nbsp;Новый год с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом! Интернет-магазин O!Store: подарок на Новый год с доставкой на дом!
Mega iTV&nbsp;&mdash; больше выбора, больше зрелищ Mega iTV — больше выбора, больше зрелищ
O!Store: Успейте закупиться подарками на&nbsp;Новый год O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»