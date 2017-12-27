Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев

В Жогорку Кенеше сегодня обсуждали вопрос перехода школ на пятидневную учебную неделю. В Министерстве образования уверены: после отказа от учебы в субботу качество образования не пострадает, как и зарплата учителей.

Депутат Рада Туманбаева поинтересовалась, не будет ли в итоге проблем от перехода на пятидневную учебную неделю и не останутся ли дети без присмотра по субботам.

«У учителей тоже есть трудовые права. Почему депутаты работают пять дней в неделю, а учителя шесть? Мы сегодня все возлагаем на школу. Школа обязана кормить, учить, воспитывать. А родители на что?» — возмутился депутат Дастан Бекешев.