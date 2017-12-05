Дословно. Депутат Дастан Бекешев

Сегодня депутаты комитета по экономической и фискальной политике обсуждают, насколько эффективно государство управляет своим имуществом.
Коснулся вопрос и продажи MegaCom. Глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что компанию в любом случае будут продавать. Сейчас рассматриваются разные варианты. В том числе и возможность передачи сотового оператора в доверительное управление.
Депутат Дастан Бекешев посоветовал чиновникам быть внимательными при выборе потенциального покупателя.
Давайте не будем отдавать MegaCom всяким торговцам чаем. Чтобы не было потом, что придут какие-нибудь продавцы алкоголя, которые компанию захотят купить.Дастан Бекешев