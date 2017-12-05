15:05
-4
USD 69.75
EUR 82.81
RUB 1.18
Дословно

Дословно. Депутат Дастан Бекешев

Сегодня депутаты комитета по экономической и фискальной политике обсуждают, насколько эффективно государство управляет своим имуществом.

Коснулся вопрос и продажи MegaCom. Глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что компанию в любом случае будут продавать. Сейчас рассматриваются разные варианты. В том числе и возможность передачи сотового оператора в доверительное управление. 

Депутат Дастан Бекешев посоветовал чиновникам быть внимательными при выборе потенциального покупателя.

Давайте не будем отдавать MegaCom всяким торговцам чаем. Чтобы не было потом, что придут какие-нибудь продавцы алкоголя, которые компанию захотят купить.

Дастан Бекешев

Ссылка:
просмотров: 12
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Депутат Айсулуу Мамашова
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев
Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Нурланбек Макеев
Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев
Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев о министре здравоохранения
Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев
Дословно. Президент России Владимир Путин о Дональде Трампе
Популярные новости
Дословно. Депутат Айсулуу Мамашова Дословно. Депутат Айсулуу Мамашова
Бизнес
Врачи vs&nbsp;министр. Обращение ко&nbsp;всем ветвям власти Врачи vs министр. Обращение ко всем ветвям власти
Безлимитный Интернет от&nbsp;MegaCom: всю ночь напролет Безлимитный Интернет от MegaCom: всю ночь напролет
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил 4G-покрытие на&nbsp;севере страны Мобильный оператор О! увеличил 4G-покрытие на севере страны
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!