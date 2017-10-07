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Дословно

Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Сегодня утром в дорожно-транспортном происшествии погиб вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров. Президент Алмазбек Атамбаев во время вручения государственных наград учителям, деятелям культуры и чиновникам не обошел трагедию стороной.

«Темир Джумакадыров — один из моих любимых воспитанников, ему было всего 38 лет. Это был человек, которого я видел одним из руководителей страны», — заявил Алмазбек Атамбаев. 

Многие мои товарищи пострадали, некоторые погибли ради того, чтобы были честные выборы... Если только я не погибну, как Темир Курмангазиевич, я с каждым разберусь, но выборы будут честными!

Алмазбек Атамбаев

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