Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Сегодня утром в дорожно-транспортном происшествии погиб вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров. Президент Алмазбек Атамбаев во время вручения государственных наград учителям, деятелям культуры и чиновникам не обошел трагедию стороной.

«Темир Джумакадыров — один из моих любимых воспитанников, ему было всего 38 лет. Это был человек, которого я видел одним из руководителей страны», — заявил Алмазбек Атамбаев.