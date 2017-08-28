Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Президент Кыргызстана находится с рабочей поездкой на юге Кыргызстана. Он посетил село Ынтымак Узгенского района Ошской области, куда переселили жителей из айыльных округов Зергер и Жалпак-Таш, где весной сошли оползни.

Алмазбек Атамбаев, выступая перед местными жителями, не обошел тему выборов и нового кабинета министров республики. Он отметил, что в правительство пришли молодые кадры, на которых он возлагает большие надежды, и добавил: