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Дословно

Дословно. Президент России Владимир Путин

14 мая российский лидер в Пекине в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в правительственной резиденции Чжуннаньхай наиграл на рояле мелодии песен «Московские окна» и «Город над вольной Невой».

Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет. Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера (председателя КНР Си Цзиньпина).

Владимир Путин

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