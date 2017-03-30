Дословно. Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп хочет обратиться к первой леди страны Меланье Трамп за советом, как поднять рейтинг своей популярности, написало издание Politico.

Пока рейтинг одобрения Трампа продолжает снижаться: в настоящее время он находится на отметке 35 процентов (последний опрос Gallup), рейтинги его жены Меланьи стремительно растут. Согласно последнему опросу CNN/ORC, 52 процента американцев отзываются о первой леди одобрительно, отметило издание.

Это и заставило Дональда Трампа на церемонии вручения награды Госдепартамента США International Women of Courage Award, которая присуждается за продвижение прав человека, борьбу с несправедливостью, расовой и гендерной дискриминацией, признаться: