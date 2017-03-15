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Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров

Жогорку Кенеш обсуждает поправки в закон «О пожарной безопасности». Вице-спикер Данияр Толонов отметил, что докладчиком будет глава МЧС Кубатбек Боронов. Однако поправки защищал его заместитель Калыс Ахматов. На это депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Мирлан Бакиров заявил:

Радиослушатели думают, что у главы МЧС голос изменился, а телезрители, что он уменьшился. Или вы хотите министром стать?

Мирлан Бакиров

Ссылка: https://24.kg/doslovno/47248/
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