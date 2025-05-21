Девушки не должны выходить замуж за тех, кто не служил в армии, считает депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Надира Нарматова заявила, что девушки не должны выходить замуж за тех, кто не служил в армии.

При рассмотрении кандидатуры Руслана Мукамбетова на должность министра обороны нардеп отметила, что во всех школах Кыргызстана нужно ввести предмет по основам военной подготовки.

«Потому что нас в советское время в школах обучали, как разбирать и собирать автомат Калашникова, оказывать первичную медико-санитарную помощь. Сейчас это все применяем в жизни. И вообще нужно открыто говорить, что девушкам не стоит выходить замуж за тех, кто не служил в армии. Мужчины не служат, не чувствуют ответственности перед семьей, и поэтому количество разводов растет и дети остаются сиротами при живых родителях», — сказала Надира Нарматова.

Она также добавила, что на сегодня институт семьи разрушается именно из-за того, что мужчины становятся слабохарактерными и избалованными.