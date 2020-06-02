Дословно. Сын бывшего президента Сейтек Атамбаев

Старший сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сейтек дал интервью кыргызскоязычному изданию и рассказал об отношениях в семье, друзьях и о преданных людях.
Сейтек Атамбаев негативно отозвался о некоторых политиках из окружения его отца. Больше всех досталось бывшему советнику президента Икрамжану Илмиянову.
По его словам, Илмиянов решал многие вопросы и был самым близким человеком бывшему президенту.
«Рядом со зданием «Медиа Форума» есть еще одно, которое мы называем «бункером», и его отец построил для себя. После там сидел Икрам Илмиянов, собрав всех руководителей и важных людей. Сооронбай Жээнбеков сидел там только во время выборов. Нынешний созыв Жогорку Кенеша — это парламент Икрамжана Илмиянова. Он привел депутатов своего уровня», — заявил Сейтек Атамбаев.
Икрамжан был самым любимым «сыном» отца. Больше времени он провел с ним. С нами он встречался редко, только по праздникам или по каким-то событиям.Сейтек Атамбаев
Сейтек Атамбаев подтвердил, что у него были разногласия с отцом. После ареста бывшего президента старший сын ни разу не навестил его.