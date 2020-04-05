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Дословно. Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов

Сегодня глава Минздрава Сабиржан Абдикаримов провел традиционный брифинг и рассказал о текущей ситуации в связи с распространением в Кыргызстане коронавирусной инфекции.

Он сказал: в штаб присылали видео, на котором якобы вылечившаяся женщина говорит, что она не болела коронавирусом.

Чиновник призвал говорить правду.

«Рассказывайте объективные данные. Некоторые рассказывают, что лекарства не давали. Это не соответствует действительности. Кроме того, говорят, что симптомов не было. Могу сказать, что болезнь может проходить бессимптомно, но вирус в организме находится. Человек не чувствует, что болеет, но он опасен для окружающих. Тест подтвердил коронавирус. Одумайтесь, говорите правду», — отметил он.

Просто неприятно, когда верующие люди говорят неправду.

Сабиржан Абдикаримов
Ссылка: https://24.kg/doslovno/149215/
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