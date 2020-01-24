Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» под председательством президента страны проходит заседание Совета безопасности.

Основной вопрос для обсуждения — промежуточные результаты борьбы с коррупцией.

Глава государства раскритиковал чиновников государственных органов за равнодушие к антикоррупционной кампании. Он подчеркнул, что руководители правоохранительных органов постоянно говорят о проводимых реформах. Однако об этом легко говорить, но претворять в реальную жизнь, очищать ведомства от коррупционеров — это другое.