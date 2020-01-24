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Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» под председательством президента страны проходит заседание Совета безопасности.

Основной вопрос для обсуждения — промежуточные результаты борьбы с коррупцией.

Глава государства раскритиковал чиновников государственных органов за равнодушие к антикоррупционной кампании. Он подчеркнул, что руководители правоохранительных органов постоянно говорят о проводимых реформах. Однако об этом легко говорить, но претворять в реальную жизнь, очищать ведомства от коррупционеров — это другое.

Пока министры, губернаторы, акимы не будут честными, трудно бороться с коррупцией. Если вы не способны на борьбу, пишите заявления об увольнении.

Сооронбай Жээнбеков
Ссылка: https://24.kg/doslovno/141477/
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