Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Ирина Карамушкина призналась сегодня на пресс-конференции, почему быть в оппозиции хорошо.

По ее словам, партия социал-демократов вернулась в оппозицию, и даже появился какой-то азарт. Она напомнила, что социал-демократы, за исключением последних шести лет, всегда выступали как оппоненты правящему курсу. И даже когда СДПК была у власти, все равно у партии находились критики и недовольные.