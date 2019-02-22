14:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Ирина Карамушкина призналась сегодня на пресс-конференции, почему быть в оппозиции хорошо. 

По ее словам, партия социал-демократов вернулась в оппозицию, и даже появился какой-то азарт. Она напомнила, что социал-демократы, за исключением последних шести лет, всегда выступали как оппоненты правящему курсу. И даже когда СДПК была у власти, все равно у партии находились критики и недовольные.

Как только не ругали Алмазбека Атамбаева. Песню споет, и то плохо.

Ирина Карамушкина

Ссылка:
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
О попытках Атамбаева помириться с Сооронбаем Жээнбековым рассказали в СДПК
У Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он будет избавляться от подхалимов
На Алмазбека Атамбаева опять подали в суд. За упразднение пятой графы
Вместо Гоа. Алмазбек Атамбаев отправился в отпуск — в Эмираты
Устал. Алмазбек Атамбаев собирается на отдых в Индию
Алмазбек Атамбаев не собирается передавать свой дом в Кой-Таше сиротам
Назло Алмазбеку Атамбаеву. Нариман Тюлеев о годах заключения и своих выводах
Самые примечательные политические события Кыргызстана в 2018 году
Депутат Жогорку Кенеша призвал Сооронбая Жээнбекова простить Алмазбека Атамбаева
Нариман Тюлеев готов доказать, что барон Мюнхгаузен — это сам Алмазбек Атамбаев
Популярные новости
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев
Дословно. Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев Дословно. Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев
Бизнес
Кыргызтелеком с&nbsp;1&nbsp;марта меняет тарифы на&nbsp;услуги местной телефонной связи Кыргызтелеком с 1 марта меняет тарифы на услуги местной телефонной связи
Вакансии на&nbsp;Lalafo: Работа найдет вас сама Вакансии на Lalafo: Работа найдет вас сама
22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;февраля&nbsp;&mdash; СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера&nbsp;О! 22 и 23 февраля — СКИДКИ до 90 процентов на премиальные номера О!
С&nbsp;новым тарифом BRAVO от&nbsp;MegaCom интернет теперь можно дарить С новым тарифом BRAVO от MegaCom интернет теперь можно дарить