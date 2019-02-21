Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев

Депутаты сегодня на заседании Жогорку Кенеша рассматривают законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызстана в связи с подписанием договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

Они обсудили проблемы, которые есть у Кыргызстана с союзом. Парламентарии посчитали, что республика не может себя защитить в ЕАЭС.

Когда мы в ЕАЭС перестанем быть на правах сирот и будем на равных? Дастан Бекешев

«Там вопрос не только технического, но и политического характера. Переговоры о снятии ветеринарных постов с Казахстаном наша Госфитоветинспекция еще ведет», — ответил министр экономики Олег Панкратов.