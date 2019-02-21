13:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев

Депутаты сегодня на заседании Жогорку Кенеша рассматривают законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызстана в связи с подписанием договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

Они обсудили проблемы, которые есть у Кыргызстана с союзом. Парламентарии посчитали, что республика не может себя защитить в ЕАЭС.

Когда мы в ЕАЭС перестанем быть на правах сирот и будем на равных?

Дастан Бекешев

«Там вопрос не только технического, но и политического характера. Переговоры о снятии ветеринарных постов с Казахстаном наша Госфитоветинспекция еще ведет», — ответил министр экономики Олег Панкратов.
Ссылка:
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов
Дословно. Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов
Депутаты Жогорку Кенеша поспорили о том, кто кого будет учить законы принимать
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров
Не прошло и недели. Правительство вносит поправки в Кодекс о нарушениях
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев
Памятник антигероям местной политики предлагает установить Дастан Бекешев
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков
Бизнес
С&nbsp;порталом La&nbsp;La&nbsp;Music от&nbsp;MegaCom любимая музыка всегда с&nbsp;тобой! С порталом La La Music от MegaCom любимая музыка всегда с тобой!
О! улучшил работу 4G&nbsp;в&nbsp;Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE О! улучшил работу 4G в Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE
Услуги Lalafo теперь можно оплатить в&nbsp;терминалах системы &laquo;Асиснур&raquo; Услуги Lalafo теперь можно оплатить в терминалах системы «Асиснур»
Четыре способа быстро оплатить штрафы с&nbsp;помощью &laquo;Росинбанка&raquo; Четыре способа быстро оплатить штрафы с помощью «Росинбанка»