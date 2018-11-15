Дословно. Али Рашид Абдулла Али Альнуайми

Сегодня в Бишкеке проходит II Международная конференция «Ислам в современном светском государстве».
Участники обсуждают актуальные вопросы и поиск подходов к гармонизации отношений в современных мусульманских сообществах. Они намерены выработать рекомендации по повышению эффективности демократического управления в религиозной сфере, предупреждению радикализации и распространения экстремистских идей.
По мнению доктора Али Рашида Абдуллы Али Альнуайми, главы Департамента образования и знаний Абу-Даби (ОАЭ), в цивилизованном мире все должны отстаивать мирное сосуществование. Он призвал начинать воспитание и обучение любви и толерантности с первых классов, чтобы у властей Кыргызстана был план по борьбе с экстремизмом.
Не позволяйте никому приезжать в Кыргызстан и продвигать свой ислам. Создайте свой кыргызский ислам. Национальная идентичность — та самая ответственность, которая лежит на плечах улемов Кыргызстана, чтобы не было государства в государстве.Али Рашид Абдулла Али Альнуайми