Первая МФК и USAID объединяют усилия для поддержки предпринимателей

Первая МикроФинансовая Компания и Агентство США по международному развитию (USAID) продолжают сотрудничество для расширения доступа к финансированию для микро-, малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике.

Первая МикроФинансовая Компания создана Агентством Ага Хана по микрофинансированию, основанным в Женеве (Швейцария). Агентство Ага Хана по микрофинансированию официально зарегистрировано в 2006 году и является частью Организации Ага Хана по развитию. За это время агентство уже оказало поддержку более 62 тысячам клиентов, 90 процентов из которых проживает в сельской местности.

Недостаточность активов для обеспечения банковских кредитов остается одним из основных препятствий на пути развития микро- и малого бизнеса в Кыргызстане. Для решения этой проблемы Первая МикроФинансовая Компания и USAID запускают программу финансовых гарантий (DCA), которая уменьшит необходимость предприятий в предоставлении крупных залогов.

Программа будет работать до 2025 года и позволит Первой МикроФинансовой Компании предоставить кредиты начинающим бизнесменам и женщинам-предпринимателям.

«Мы рады сотрудничать с DCA и внести свой вклад в развитие малого предпринимательства. Наше партнерство повысит доступность финансирования для предприятий малого бизнеса, увеличит предпринимательскую активность населения, создаст новые предприятия и рабочие места», — отметил генеральный директор Первой МикроФинансовой Компании Стефан Мартиняк.

«USAID выбрало Первую МикроФинансовую Компанию из-за ее ориентации на микро- и малый бизнес в отдаленных регионах Кыргызстана. Это партнерство поможет сотням малых и средних предприятий расти и развиваться, получать доступ к официальному финансированию», — подчеркнул директор миссии USAID в Кыргызской Республике Гэри Линден.

*** USAID является ведущим мировым агентством по международному развитию и катализатором, определяющим результаты развития.

В Кыргызской Республике USAID поддерживает программы, направленные на здравоохранение, образование и экономическое развитие.