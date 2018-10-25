Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»

Подключая проводной телефон, вы получаете интернет от торговой марки Jet в подарок на 1 месяц!

Условия

Акция действует для абонентов физических лиц Бишкека и областных филиалов, подключающих телефон от ОАО «Кыргызтелеком». При подключении абонент вносит плату за установку телефона и получает интернет от торговой марки Jet бесплатно на 1 месяц. Подключение осуществляется при наличии технической возможности.

Подробную информацию об акции «Интернет + телефон в каждый дом!» вы можете получить по телефону 1812 или на официальном сайте компании www.kt.kg.