11:33
USD 69.27
EUR 79.08
RUB 1.06
Бизнес

Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»

Подключая проводной телефон, вы получаете интернет от торговой марки Jet в подарок на 1 месяц!

Условия

  1. Акция действует для абонентов физических лиц Бишкека и областных филиалов, подключающих телефон от ОАО «Кыргызтелеком».
  2. При подключении абонент вносит плату за установку телефона и получает интернет от торговой марки Jet бесплатно на 1 месяц.
  3. Подключение осуществляется при наличии технической возможности.

Подробную информацию об акции «Интернет + телефон в каждый дом!» вы можете получить по телефону 1812 или на официальном сайте компании www.kt.kg.
Ссылка:
просмотров: 688
Версия для печати
Материалы по теме
Интернет для бизнеса от компании ОАО «Кыргызтелеком»
Наслаждайтесь интернетом от JET целый год!
Открывай новые возможности вместе с тарифным планом «СОНУН» от JET
ОАО «Кыргызтелеком»: Никакого давления на участников аукциона не оказывалось
Кыргызтелеком признает решение конкурсной комиссии по «Безопасному городу»
Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»
Кыргызтелеком принял участие в аукционе по реализации проекта «Безопасный город»
Акция «Интернет + телефон в каждый дом!»
Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на ипподроме III Всемирных игр кочевников
Кыргызтелеком будет участвовать в аукционе по проекту «Безопасный город»
Популярные новости
Торговая площадь революции, или Как модернизируется гипермаркет &laquo;Фрунзе&raquo; Торговая площадь революции, или Как модернизируется гипермаркет «Фрунзе»
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
В&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; назначены новые члены правления В ОАО «Росинбанк» назначены новые члены правления
От&nbsp;грузчика до&nbsp;менеджера. Как построить карьеру за&nbsp;два года От грузчика до менеджера. Как построить карьеру за два года
Бизнес
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»
&laquo;Бай-Тушум&raquo;. 18&nbsp;лет&nbsp;&mdash; возраст для новых свершений и&nbsp;успешных проектов «Бай-Тушум». 18 лет — возраст для новых свершений и успешных проектов
Лайфхак: как экономить на&nbsp;связи в&nbsp;путешествиях Лайфхак: как экономить на связи в путешествиях
Скачай приложение &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;выиграй новый iPhone&nbsp;XR Скачай приложение «О!Деньги» и выиграй новый iPhone XR