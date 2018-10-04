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Бизнес

Новая акция от банка «Бай Тушум» — спешите принять участие!

У вас есть карты «Элкарт» или Visa банка «Бай Тушум», но вы предпочитаете по старинке платить наличкой? Быстрее отказывайтесь от этой привычки. А взамен получайте путевку на чемпионат Азии по футболу — 2019 и другие полезные подарки — отличные смартфоны и пауэрбанки Xiaomi Mi.

Банк «Бай Тушум» стал генеральным спонсором сборной Кыргызстана по футболу в рамках предстоящего Кубка Азии — 2019, который пройдет в Арабских Эмиратах.

Именно поэтому в банке решили дать кыргызстанцам возможность поехать в ОАЭ и поболеть за родную команду.

Все, что нужно для участия, — постоянно использовать карту «Элкарт» или Visa при оплате покупок или услуг в любом магазине, супермаркете, автосалоне, на заправке и в любой другой торговой точке или салоне в Кыргызстане.

Это еще не все! Только до 15 декабря у клиентов банка есть уникальная возможность получить Cash Back (возврат денег) в размере 1 процента с каждой покупки.

Если у вас до сих пор нет карты, банк «Бай Тушум» вам подарит VISA Electron, да еще с бесплатным годовым обслуживанием. Спешите, предложение ограничено.

Вы даже можете оплачивать коммунальные платежи или штрафы ДПС картой от банка «Бай Тушум». И это все равно автоматически сделает вас участником акции! И вам сразу же произведут возврат 1 процента от суммы каждой транзакции.

Спешите! Время акции ограничено!

Делайте покупки проще, а жизнь ярче!
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