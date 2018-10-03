Кыргызтелеком признает решение конкурсной комиссии по «Безопасному городу»

Как известно, правительство Кыргызской Республики объявило конкурс на реализацию проекта «Безопасный город». В свою очередь ОАО «Кыргызтелеком» всегда выступало за безопасность граждан КР, поддерживая инициативы государства в реализации проекта «Безопасный город».

По итогам электронных торгов конкурса наименьшую цену предложил конкурент, и, согласно Закону о государственных закупках, ст. 20, п. 5, он считается победителем конкурса.

ОАО «Кыргызтелеком» признает решение конкурсной комиссии, считая ее компетентной, состоящей из представителей государственных органов, депутатов ЖК, гражданского общества, и не планирует его оспаривать.

Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Кыргызтелеком» является реализация такого рода социальных и коммерческих проектов в будущем, поэтому планирует участие в последующих конкурсах по проекту «Безопасный город» во всех регионах страны.



