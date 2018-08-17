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Бизнес

Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!

Крупнейшая в Кыргызстане сеть магазинов по продаже мобильных устройств O!Store продолжает расширяться и насчитывает уже 68 современных павильонов. Один из них сегодня распахнул свои двери для постоянных и новых клиентов в самом центре города —  на первом этаже торгово-развлекательного центра «ГУМ «Чынар» (вход со стороны проспекта Чуй).

По случаю праздничного открытия всех покупателей ждут СКИДКИ в размере 20 процентов на все аксессуары, которые представлены в огромном ассортименте. Чехлы на телефоны, защитные стекла, пленки, кольца-держатели, кабели, переходники, адаптеры, беспроводные колонки, наушники и многое другое можно будет купить дешевле их обычной стоимости с 17 по 31 августа.

Новый O!Store по примеру своих «собратьев» по сети оборудован удобными промо-стендами, где размещены самые популярные смартфоны различных мировых брендов. На них можно не только смотреть, но и проверить, насколько удобно держать телефон одной рукой, протестировать качество фотокамер и другие мультимедийные возможности.

В сети магазинов по продаже мобильных устройств O!Store по всему Кыргызстану можно купить любой смартфон в кредит со скидкой до 50 процентов на услуги связи в рамках линейки тарифных планов «Переходи на О!» или оформить рассрочку по исламским принципам (мурабаха). Для этого достаточно предъявить паспорт и справку о заработной плате или действующий патент за последние 3 месяца для тех, кто работает индивидуальным предпринимателем. Онлайн весь ассортимент магазинов можно увидеть на сайте www.ostore.kg.

Новый O!Store ждет вас ежедневно по адресу: г. Бишкек, проспект Чуй (вход со стороны проспекта Чуй), 92 с 10.00 до 22.00, без перерыва и выходных.
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