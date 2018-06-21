Апгрейд региональных аэропортов. Специальный репортаж

Аэропорт — это удивительное место. Днем и ночью здесь работают десятки разных служб, сотни единиц техники и тысячи специалистов. Впрочем, большинство пассажиров об этом ничего не знает.

За последние несколько лет ОАО «Международный аэропорт «Манас» провело большую работу по реализации проектов реконструкции и модернизации аэропортов Кыргызстана.

Аэропорт «Джалал-Абад»

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров расширено здание аэровокзала аэропорта «Джалал-Абад». Все запланированные строительно-монтажные работы завершены в конце апреля 2018 года. После расширения общая площадь аэровокзала составила более 500 квадратных метров. Новое здание теперь в разы больше, современнее и комфортнее. Старое здание аэровокзала уже не соответствовало сегодняшним требованиям безопасности и качества обслуживания пассажиров.

Совершенствование аэропорта дает возможность удовлетворить потребность населения региона в авиаперевозках и поспособствует развитию транспортной инфраструктуры республики в целом.

Международный аэропорт «Баткен»

17 июня 2017 года состоялось открытие международного аэропорта после реконструкции. В 2016 году разработан проект «Расширение здания аэровокзала аэропорта «Баткен» с увеличением производственной площади» (досмотр и регистрация авиапассажиров, накопитель, зал прилета и другое).

В результате реконструкции площадь аэровокзала расширена на 150 квадратных метров, общая площадь составляет порядка 550 квадратных метров. В результате реконструкции выполнены облицовка наружной части и перепланировка внутренней части здания. Установили багажную ленту, которой здесь никогда не было. Расширили залы ожидания и досмотра. Кроме этого, сделали пристройку для зала прилета и открыли комнату матери и ребенка.

Международный аэропорт «Ош»

В 2016 году увеличили здание прилета пассажиров аэропорта «Ош» на 660 квадратных метров, завершили реконструкцию второго этажа в зале вылета. Это все плодотворно влияет на увеличение пропускной способности нового аэровокзального комплекса с 450 пассажиров в час до 600 пассажиров в час.

В 2017 году завершена работа по перепланировке международного сектора — разделение залов: VIP-зал и зал официальных делегаций. Цель перепланировки — расширение территории и разделение зала официальных делегаций (ЗОД) и VIP-зала.

В том же году был расширен аэровокзальный комплекс Международного аэропорта «Ош».

В аэропорту «Ош» ежегодно увеличивается пассажиропоток по международным направлениям, поэтому возникла острая необходимость в расширении и модернизации аэровокзального комплекса. Площадь аэровокзального комплекса увеличилась на 2160 квадратных метров, с 5000 до 7160 квадратных метров.

В 2018 году сдан в эксплуатацию новый зал прилета аэропорта «Ош». До начала строительства площадь зала прилета составляла 660 квадратных метров, а после завершения строительных работ общая площадь зала прилета стала уже 2000 квадратных метров.

Новый зал прилета позволит одновременно принимать 3-4 авиарейса. Сейчас пропускная способность аэровокзального комплекса, с учетом расширения, составляет 550-600 пассажиров в час. Для оперативного и качественного обслуживания пассажиров международных рейсов в зале прилета установлены пять кабин пограничного контроля. Для ускорения процесса получения багажа пассажирами, в зале выдачи багажа установлено дополнительное оборудование системы выдачи багажа, сейчас их три. В новом зале прилета установлены 2 комплекта оборудования системы «Электронные ворота» (E-gate).

Сегодня идет реконструкция по расширению аэровокзала еще на 1000 квадратных метров, также работы по удлинению взлетно-посадочной полосы аэропорта «Ош» на 400 метров.

Международный аэропорт «Манас»

В главной воздушной гавани страны продолжается работа по расширению аэровокзального комплекса более чем на 5 тысяч квадратных метров. Уже расширена стерильная зона в восточном и западном направлениях. Установлены новые информационные указатели, два новых панорамных лифта, подъемники для людей с ограниченными возможностями здоровья, третья линия оборудования выдачи багажа в зоне прилета. Все работы проводятся в первую очередь для создания комфортных условий авиапассажирам и повышения качества обслуживания с учетом дальнейшего развития.

Для любителей селфи установлены две инсталляции «Пассажирские диван и кресла из чемоданов» на фоне зеленой стены (ЭКО-стена).

А для путешественников с детьми работают две комнаты матери и ребенка, также детский уголок. Комнаты, которые расположены на первом этаже в восточной части аэровокзала и на третьем этаже стерильной зоны, предназначены для детей до 5 лет с одним сопровождающим. Там есть кухонный уголок, где можно разогреть детское питание, спальные кроватки, а также пеленальная зона, где можно покормить, помыть и переодеть ребенка. Пребывание в комнате матери и ребенка бесплатно для всех пассажиров.

Также для удобства пассажиров и туристов запущены шаттл-басы «Аэроэкспресс», которые следуют по двум направлениям.

Международный аэропорт «Иссык-Куль»

Завершены несколько этапов проекта «Реконструкция международного аэропорта «Иссык-Куль», в рамках которого проведены следующие работы: