ОАО «МАМ» передало детскую мебель центру коррекционной педагогики «Росток»

ОАО «Международный аэропорт «Манас» оказало общественному фонду «Центр коррекционной педагогики «Росток» (Бишкек) благотворительную помощь в рамках месячника милосердия и поддержки ЛОВЗ «Мы вместе!» (с 15 ноября по 15 декабря), приуроченного к Международному дню инвалидов – 3 декабря.
Сотрудники столярного цеха бишкекского филиала ОАО «МАМ» (БФ ОАО «МАМ») изготовили специальную детскую мебель для коррекционно-развивающего центра – шкафы, полки, столы и другое.
Заместитель директора БФ ОАО «МАМ» Бакытбек Бекбача уулу 2 декабря 2019 года вручил мебель и отметил, что ОАО «МАМ» уделяет особое внимание лицам с ограниченными возможностями здоровья.
В свою очередь директор ОФ «ЦКП «РОСТОК» Гульнара Касиева проинформировала, что центр функционирует с января 2018 года, главной его целью является оказание квалифицированной, многопрофильной реабилитационной помощи больным и отстающим в развитии детям с интеллектуальными нарушениями, нарушениями речи, страдающими ДЦП, синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра.