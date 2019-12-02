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Бизнес

ОАО «МАМ» передало детскую мебель центру коррекционной педагогики «Росток»

ОАО «Международный аэропорт «Манас» оказало общественному фонду «Центр коррекционной педагогики «Росток» (Бишкек) благотворительную помощь в рамках месячника милосердия и поддержки ЛОВЗ «Мы вместе!» (с 15 ноября по 15 декабря), приуроченного к Международному дню инвалидов – 3 декабря.

Сотрудники столярного цеха бишкекского филиала ОАО «МАМ» (БФ ОАО «МАМ») изготовили специальную детскую мебель для коррекционно-развивающего центра – шкафы, полки, столы и другое.

Заместитель директора БФ ОАО «МАМ» Бакытбек Бекбача уулу 2 декабря 2019 года вручил мебель и отметил, что ОАО «МАМ» уделяет особое внимание лицам с ограниченными возможностями здоровья.

В свою очередь директор ОФ «ЦКП «РОСТОК» Гульнара Касиева проинформировала, что центр функционирует с января 2018 года, главной его целью является оказание квалифицированной, многопрофильной реабилитационной помощи больным и отстающим в развитии детям с интеллектуальными нарушениями, нарушениями речи, страдающими ДЦП, синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра.
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