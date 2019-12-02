ОАО «МАМ» передало детскую мебель центру коррекционной педагогики «Росток»

ОАО «Международный аэропорт «Манас» оказало общественному фонду «Центр коррекционной педагогики «Росток» (Бишкек) благотворительную помощь в рамках месячника милосердия и поддержки ЛОВЗ «Мы вместе!» (с 15 ноября по 15 декабря), приуроченного к Международному дню инвалидов – 3 декабря.

Сотрудники столярного цеха бишкекского филиала ОАО «МАМ» (БФ ОАО «МАМ») изготовили специальную детскую мебель для коррекционно-развивающего центра – шкафы, полки, столы и другое.