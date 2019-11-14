Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев

За девять месяцев 2019-го ОАО «Международный аэропорт «Манас» обслужило 2 миллиона 714 тысяч 706 пассажиров, что на 46 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 867 тысяч 866 человек, на международных — 1 миллион 846 тысяч 840.

В сутки ОАО «МАМ» обслуживало в среднем 9,9 тысячи пассажиров.

Бишкекский филиал — 14 тысяч 657 рейсов: внутренние — 3 тысячи 749;

международные — 10 тысяч 908. Пассажиропоток составил 1 миллион 587 тысяч 513 человек: на внутренних авиалиниях обслужено 427 тысяч 534;

на международных — 1 миллион 159 тысяч 979.

Ошский филиал — 8 тысяч 214 рейсов: внутренние — 3 тысячи 750;

международные — 4 тысячи 464. Пассажиропоток составил 1 миллион 111 тысяч 187 человек: внутренние авиалинии — 433 тысячи 123;

международные — 678 тысяч 64.