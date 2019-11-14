12:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев

За девять месяцев 2019-го ОАО «Международный аэропорт «Манас» обслужило 2 миллиона 714 тысяч 706 пассажиров, что на 46 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 867 тысяч 866 человек, на международных — 1 миллион 846 тысяч 840.

В сутки ОАО «МАМ» обслуживало в среднем 9,9 тысячи пассажиров.

 

Бишкекский филиал — 14 тысяч 657 рейсов:

  • внутренние — 3 тысячи 749;
  • международные — 10 тысяч 908.

Пассажиропоток составил 1 миллион 587 тысяч 513 человек:

  • на внутренних авиалиниях обслужено 427 тысяч 534;
  • на международных — 1 миллион 159 тысяч 979. 

Ошский филиал — 8 тысяч 214 рейсов:

  • внутренние — 3 тысячи 750;
  • международные — 4 тысячи 464.

Пассажиропоток составил 1 миллион 111 тысяч 187 человек:

  • внутренние авиалинии — 433 тысячи 123;
  • международные — 678 тысяч 64. 

Иссык-Кульский филиал — 264 рейса:

  • внутренние — 90;
  • международные — 174.

Пассажиропоток составил 16 тысяч 6 человек:

  • внутренние авиалинии — 7 тысяч 209;
  • международные — 8 тысяч 797. 
Ссылка:
просмотров: 57
Версия для печати
Материалы по теме
В Международном аэропорту «Ош» открыт новый регулярный рейс Кувейт — Ош— Кувейт
Центр бортового питания при ОАО «МАМ» удостоен Золотого сертификата
В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада
ОАО «МАМ» и авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество
ОАО «МАМ» планирует открыть новый регулярный рейс Кувейт — Ош — Кувейт
ОАО «МАМ» передало более 500 книг школе-интернату для незрячих детей
ОАО «Международный аэропорт «Манас» приглашает на конкурс-споттинг
ОАО «МАМ» поздравило ветеранов отечественной авиации
ОАО «МАМ» провело субботник во Всемирный день чистоты
Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»
Популярные новости
На&nbsp;Джеруе началась добыча руды На Джеруе началась добыча руды
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл-Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл-Таш» проведут противопожарные учения
&laquo;Керемет Банк&raquo; завершил ребрендинг и&nbsp;продолжит развивать рынок кредитования «Керемет Банк» завершил ребрендинг и продолжит развивать рынок кредитования
Бизнес
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
Пожарный расчет и&nbsp;запах дыма. Как прошли учения в&nbsp;бизнес-центре &laquo;Асыл-Таш&raquo; Пожарный расчет и запах дыма. Как прошли учения в бизнес-центре «Асыл-Таш»
БТА Банк и&nbsp;MegaCom выпустили кобрендинговую карту БТА Банк и MegaCom выпустили кобрендинговую карту
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; провел газ в&nbsp;жилмассив &laquo;Алтын-Бешик&raquo; «Газпром Кыргызстан» провел газ в жилмассив «Алтын-Бешик»
14 ноября, четверг
11:58
Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за де...
11:58
Сахарный диабет. В Минздраве рассказали о профилактике болезни и группах риска
11:52
В Кыргызстане только 14 процентов детей с инвалидностью обучаются в школах
11:45
Аварийную школу № 75 в Бишкеке снесут и построят новую
11:44
Дело Атамбаева. Сын бывшего президента подал в суд на Генпрокуратуру