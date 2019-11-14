Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев

За девять месяцев 2019-го ОАО «Международный аэропорт «Манас» обслужило 2 миллиона 714 тысяч 706 пассажиров, что на 46 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 867 тысяч 866 человек, на международных — 1 миллион 846 тысяч 840.
В сутки ОАО «МАМ» обслуживало в среднем 9,9 тысячи пассажиров.
Бишкекский филиал — 14 тысяч 657 рейсов:
- внутренние — 3 тысячи 749;
- международные — 10 тысяч 908.
Пассажиропоток составил 1 миллион 587 тысяч 513 человек:
- на внутренних авиалиниях обслужено 427 тысяч 534;
- на международных — 1 миллион 159 тысяч 979.
Ошский филиал — 8 тысяч 214 рейсов:
- внутренние — 3 тысячи 750;
- международные — 4 тысячи 464.
Пассажиропоток составил 1 миллион 111 тысяч 187 человек:
- внутренние авиалинии — 433 тысячи 123;
- международные — 678 тысяч 64.
Иссык-Кульский филиал — 264 рейса:
- внутренние — 90;
- международные — 174.
Пассажиропоток составил 16 тысяч 6 человек:
- внутренние авиалинии — 7 тысяч 209;
- международные — 8 тысяч 797.