Финансовые показатели ОАО «МАМ» демонстрируют устойчивый рост

По итогам девяти месяцев 2019 года прибыль от операционной деятельности ОАО «МАМ» составила 1 миллиард 709 миллионов 131 тысячу сомов. По сравнению с 2018-м размер операционной прибыли за аналогичный период увеличился на 28 процентов.

Общий размер доходов составил 3 миллиарда 785 миллионов 813 тысяч сомов, в том числе доходы от авиационной деятельности составили 3 миллиарда 382 миллиона 517 тысяч сомов. По сравнению с 2018 годом показатели увеличились на 12 процентов.

Доходы от неосновной деятельности составили 177 миллионов 197 тысяч сомов, что относительно аналогичного периода 2018 года больше на 15 процентов.

За девять месяцев 2019-го исполнено обязательство по налогам в бюджет Кыргызской Республики и Социальный фонд на сумму 616 миллионов 877 тысяч сомов.

За девять месяцев 2019 года ОАО «МАМ» выплатило акционерам дивиденды по итогам 2018-го на сумму 814 миллионов 74 тысячи сомов, из них на государственную долю в бюджет республики 718 миллионов 231 тысячу сомов.

Общество продолжает работу по развитию региональных аэропортов.

В главной воздушной гавани страны — аэропорту «Манас» реализован проект по расширению стерильной зоны аэровокзала на 1 тысячу 300 квадратных метров с целью увеличения пропускной способности, завершен проект по реконструкции подстанции ПС 110/35/10 киловольт «Манас». Завершается работа по вводу в строй аэровокзального комплекса АВК-2 с залами международных вылетов.