Сегодня, 28 октября 2019 года, в Международном аэропорту «Ош» торжественно встретили первый рейс Кувейт — Ош авиакомпании Jazeera Airways.

По традиции самолет Airbus-320 Neo встретили водяной аркой.

Как сообщил директор Ошского филиала ОАО «МАМ» Талантбек Ысаков, открытие данного рейса не только удовлетворит существующий спрос в авиаперевозках среди пассажиров двух государств и Ферганской долины, но и даст возможность для дальнейшего транзита в страны Азии и Европы благодаря удобной стыковке в аэропорту Кувейта.

На авиарейс из Оша в Кувейт зарегистрированы 139 пассажиров.

Авиаперелеты будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и средам.