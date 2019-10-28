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Бизнес

В Международном аэропорту «Ош» открыт новый регулярный рейс Кувейт — Ош— Кувейт

Сегодня, 28 октября 2019 года, в Международном аэропорту «Ош» торжественно встретили первый рейс Кувейт — Ош авиакомпании Jazeera Airways.
 
По традиции самолет Airbus-320 Neo встретили водяной аркой.
 
Как сообщил директор Ошского филиала ОАО «МАМ» Талантбек Ысаков, открытие данного рейса не только удовлетворит существующий спрос в авиаперевозках среди пассажиров двух государств и Ферганской долины, но и даст возможность для дальнейшего транзита в страны Азии и Европы благодаря удобной стыковке в аэропорту Кувейта.
 
На авиарейс из Оша в Кувейт зарегистрированы 139 пассажиров.
 

Авиаперелеты будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и средам.
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