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Бизнес

В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада

В международном аэропорту «Манас» 7 октября состоялась спартакиада, посвященная Дню гражданской авиации Кыргызской Республики.
 
Основная цель мероприятия — привлечение сотрудников ОАО «МАМ» к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
 

В спартакиаде приняли участие все службы Бишкекского филиала ОАО «МАМ». Соревнования по волейболу, мини-футболу, командному перетягиванию каната, поднятию гири, подтягиванию на перекладине длились несколько часов.

По итогам соревнований, служба информационных технологий и связи (СИТИС) стала победителем общекомандного зачета.

Так, в соревновании по поднятию гири первое место выиграла команда службы авиационной безопасности — 1 (САБ-1). Второе место досталось команде СИТИС, а третье место заслуженно — службе авиационной безопасности — 2 (САБ-2). Лучший результат показал участник команды САБ-1 — Эрлан Рыспаев.

В соревновании по перетягиванию каната первое место выиграла команда службы организации пассажирских авиаперевозок (СОПАП). Второе место — СИТИС и третье место — САБ-1.

По футболу первое место выиграла команда СИТИС, второе место — СОПАП и третье место служба перронного облуживания и автотранспорта (СПОиАТ).

По волейболу первое место выиграла команда ЗАО «Компания Манас Менеджмент». Второе место — служба электротехнического обеспечения полетов и третье место — САБ.

По подтягиванию на перекладине первое место выиграла команда САБ-2. Второе место — СОПАП и третье место — САБ-1.

Лучший результат показал участник команды ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Эмиль Норбаев.
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