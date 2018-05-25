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Бизнес

1 МБ в Таиланде всего 3 сома в роуминге от О!

Как оставаться на связи в Таиланде? Стоит ли заморачиваться с местными SIM-картами или пользоваться услугами роуминга? В этой статье мы расскажем, как дешевле позвонить близким, пока вы наслаждаетесь отдыхом в Королевстве Таиланд.

Если вы абонент Мобильного оператора О!, вам не нужно больше волноваться о том, чтобы обязательно регистрировать новую SIM-карту с паспортом, а также о том, совместима ли сеть с вашим устройством.

По прибытии в Таиланд ваша SIM-карта автоматически регистрируется в сети крупнейшего оператора связи TrueMove, с которым Мобильный оператор О! заключил партнерское соглашение о льготной тарификации.

Сразу по прилете вы сможете быть онлайн по супертарифу: 1 МБ всего 3 сома! Подключить сервис нужно в Кыргызстане по команде *997# бесплатно и без абонентской платы.

Сегодня в поездках мобильный Интернет существенно важнее, чем традиционные звонки и SMS. Мобильный оператор О! позаботился о том, чтобы интернет-роуминг был выгоден в странах, которые кыргызстанцы посещают чаще всего, установив выгодные тарифы для абонентов. Так, 1 мегабайт стоит всего 1 сом в России, Казахстане, Узбекистане, Турции и Саудовской Аравии. Подробную информацию о других тарифах можно найти на сайте мобильного оператора www.o.kg в разделе «Роуминг».

Роуминг от Мобильного оператора О! — не чувствуй границ!
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