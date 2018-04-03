18:52
USD 68.38
EUR 84.31
RUB 1.19
Бизнес

Вас ждут СКИДКИ и крутые ПОДАРКИ на открытии нового O!Store в ЦУМе

Внимание! Уже завтра, 4 апреля, состоится открытие фирменного магазина O!Store в самом центре Бишкека — на 1-м этаже Торгового центра «ЦУМ «Айчурек»! В честь этого события Мобильный оператор О! приготовил для клиентов много сюрпризов!

На удобных промостендах большой площади магазина размещены не только самые популярные смартфоны различных мировых брендов, но и широчайший ассортимент аксессуаров, которые, кстати, можно будет купить со скидкой 20 процентов с 4 по 13 апреля включительно.

Кроме того, для первых 100 покупателей, выполнивших условия конкурса, предусмотрены фирменные сувениры от O!Store. Подробная информация о конкурсе на странице в Facebook.

Ну и самое главное — все, кто в этот день совершит покупку в новом O!Store на сумму более 1 000 сомов, будут участвовать в розыгрыше смартфона премиум-класса LG V30+.

LG V30+  — это смартфон, который способен подарить своему владельцу суперзвучание в наушниках, невероятно сочные и яркие фотографии благодаря сдвоенной камере и настоящее удовольствие от просмотра видео на ярком дисплее. Попытайте удачу и заполучите в собственность этот легкий, но очень мощный смартфон с высокой автономностью и стильным дизайном!

Напомним, в магазинах O!Store можно купить любой смартфон в кредит со скидкой до 50 процентов на услуги связи в рамках линейки тарифных планов «Переходи на О!». Для этого достаточно предъявить паспорт и справку о заработной плате или действующий патент за последние 3 месяца для тех, кто работает индивидуальным предпринимателем.

Добро пожаловать в новый O!Store. Ждем вас ежедневно по адресу: проспект Чуй, 155 с 10.00 до 20.00 без обеденного перерыва и выходных.
Ссылка:
просмотров: 373
Версия для печати
Материалы по теме
Мобильный оператор О! значительно увеличил пропускную способность своей сети
«О!Кино» доступно для людей с нарушением слуха и зрения
Узнайте, как пополнить баланс в роуминге
Пятерка суперакций от Мобильного оператора О!
О! поздравляет с праздником Нооруз и дарит праздничные скидки!
Нооруз — приятный повод для скидки на все аксессуары в O!Store — 21 процент!
Преврати свой смартфон в настоящий КИНОТЕАТР
O!TV увеличил список рейтинговых каналов до 140!
Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!
Ваш телевизор станет УМНЫМ с Android-приставкой O!TV
Популярные новости
Мировой хаос: видны&nbsp;ли признаки нового порядка? Мировой хаос: видны ли признаки нового порядка?
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»
&laquo;Бакай Банк&raquo; запустил мобильное приложение &laquo;Бакай Элсом&raquo; «Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»
Вызови такси бесплатно! Вызови такси бесплатно!
Бизнес
Блокчейн в&nbsp;Кыргызстане возможен. Законодательство к&nbsp;нему дружелюбно Блокчейн в Кыргызстане возможен. Законодательство к нему дружелюбно
Вас ждут СКИДКИ и&nbsp;крутые ПОДАРКИ на&nbsp;открытии нового O!Store в&nbsp;ЦУМе Вас ждут СКИДКИ и крутые ПОДАРКИ на открытии нового O!Store в ЦУМе
Сотрудники международных аэропортов &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Ош&raquo; вышли на&nbsp;субботник Сотрудники международных аэропортов «Манас» и «Ош» вышли на субботник
Вызови такси бесплатно! Вызови такси бесплатно!