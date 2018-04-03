Вас ждут СКИДКИ и крутые ПОДАРКИ на открытии нового O!Store в ЦУМе

Внимание! Уже завтра, 4 апреля, состоится открытие фирменного магазина O!Store в самом центре Бишкека — на 1-м этаже Торгового центра «ЦУМ «Айчурек»! В честь этого события Мобильный оператор О! приготовил для клиентов много сюрпризов!

На удобных промостендах большой площади магазина размещены не только самые популярные смартфоны различных мировых брендов, но и широчайший ассортимент аксессуаров, которые, кстати, можно будет купить со скидкой 20 процентов с 4 по 13 апреля включительно.

Кроме того, для первых 100 покупателей, выполнивших условия конкурса, предусмотрены фирменные сувениры от O!Store. Подробная информация о конкурсе на странице в Facebook.

Ну и самое главное — все, кто в этот день совершит покупку в новом O!Store на сумму более 1 000 сомов, будут участвовать в розыгрыше смартфона премиум-класса LG V30+.

LG V30+ — это смартфон, который способен подарить своему владельцу суперзвучание в наушниках, невероятно сочные и яркие фотографии благодаря сдвоенной камере и настоящее удовольствие от просмотра видео на ярком дисплее. Попытайте удачу и заполучите в собственность этот легкий, но очень мощный смартфон с высокой автономностью и стильным дизайном!

Напомним, в магазинах O!Store можно купить любой смартфон в кредит со скидкой до 50 процентов на услуги связи в рамках линейки тарифных планов «Переходи на О!». Для этого достаточно предъявить паспорт и справку о заработной плате или действующий патент за последние 3 месяца для тех, кто работает индивидуальным предпринимателем.

Добро пожаловать в новый O!Store. Ждем вас ежедневно по адресу: проспект Чуй, 155 с 10.00 до 20.00 без обеденного перерыва и выходных.