Мобильный оператор О! значительно увеличил пропускную способность своей сети

Мобильный оператор О! продолжает динамичную работу по расширению сети в городах и селах республики. Свыше двухсот новых базовых станций, направленных на развитие современных стандартов связи 4G и 3G, недавно заработали по всей республике.

Мгновенная закачка файлов, видео в высоком качестве, онлайн-игры, фильмы и ТВ, музыка и другие мультимедийные сервисы — все это стало доступным на скорости 4G жителям следующих населенных пунктов:

Джалал-Абадская область — в городе Джалал-Абаде, в селах Достук, Ала-Бука, Масы, Сузак;

— в городе Джалал-Абаде, в селах Достук, Ала-Бука, Масы, Сузак; Ошская область — в городах Оше, Узгене, Ноокате, Араване, в селах Чек-Абад (Кочубаево), Агроном, Пахтачи, Тепе-Коргон, Уйгур-Абад, Шарк, ВЛКСМ;

— в городах Оше, Узгене, Ноокате, Араване, в селах Чек-Абад (Кочубаево), Агроном, Пахтачи, Тепе-Коргон, Уйгур-Абад, Шарк, ВЛКСМ; Баткенская область — в городах Айдаркене, Исфане, в селах Джаны-Коргон, Гагарина.

Кроме этого, увеличена территория покрытия технологией мобильной связи и передачи данных третьего поколения 3G, позволяющей комфортно смотреть видео, ТВ в высоком качестве на экране своего мобильного телефона и пользоваться качественной мобильной связью. Технические бригады провели масштабные работы по запуску и наладке оборудования, в результате чего удалось значительно увеличить территорию покрытия и емкость сети. К радости жителей некоторых сел долгожданная связь от Мобильного оператора О! появилась там впервые. Это значит, что теперь им доступен полный спектр возможностей выгодных и удобных тарифов линейки «Переходи на О! + TV».

Баткенская область: в городах Исфане, Кызыл-Кие, Кадамджае (Пульгон), в селах Алга, Чункур-Кыштак, Чал-Таш, Таш-Кыя, Уч-Коргон, Кара-Дебе, Кон-Коко (б.Кон), Сухана, Калтак, Беджей, Мальмут, Мойнок, Пылдырак, Гульмион, Арпа-Сай, Валакиш, Кароол, Кереге-Таш, Майдан, Чакмак.

в городах Исфане, Кызыл-Кие, Кадамджае (Пульгон), в селах Алга, Чункур-Кыштак, Чал-Таш, Таш-Кыя, Уч-Коргон, Кара-Дебе, Кон-Коко (б.Кон), Сухана, Калтак, Беджей, Мальмут, Мойнок, Пылдырак, Гульмион, Арпа-Сай, Валакиш, Кароол, Кереге-Таш, Майдан, Чакмак. Джалал-Абадская область: в селах Улан-Булак, Кашка-Суу, Чеч-Тебе, Токту, Тоголок, Чулук-Колот, Баймак, Мазар, Ызар, Кош-Терек, Кош-Алмурут, Айры-Там, Джаны-Шаар, Ажек (б.Комсомол), Падек (б.им.Калинина), Бешик-Джон, Бай-Мундуз, Оогон-Талаа, Чарбак, Кыргыз-Гава, Беш-Бадам, Биринчи-Май, Кызыл-Ай, Интернационал (Тентек-Сай), Джаны-Акман, Базар-Коргон, Шыдыр, Гелеген, Абдраимова (б.Советское), Кек-Айдар, Рассвет, Тендик, Майлы-Суу, Сакалды, Кызыл-Кыргызстан, Аримжан, Джаны-Кыштак , Курулуш, Райманджан, Комсомол, Бек-Абад, Арал, Терс, Чангыр-Таш, Бостон, Кызыл-Сенгир, Ылай-Талаа, Джар-Кыштак, Арал-Сай, Джергетал, Михайловка, Джаны-Айыл, Тюрк-Абад, Джийде, Кашкар-Маала, Орто-Азия, Мундуз, Ширин, Уч-Терек, Терек-Суу, Бууракан, Джар-Таш, Сумсар, Алма-Бель;

в селах Улан-Булак, Кашка-Суу, Чеч-Тебе, Токту, Тоголок, Чулук-Колот, Баймак, Мазар, Ызар, Кош-Терек, Кош-Алмурут, Айры-Там, Джаны-Шаар, Ажек (б.Комсомол), Падек (б.им.Калинина), Бешик-Джон, Бай-Мундуз, Оогон-Талаа, Чарбак, Кыргыз-Гава, Беш-Бадам, Биринчи-Май, Кызыл-Ай, Интернационал (Тентек-Сай), Джаны-Акман, Базар-Коргон, Шыдыр, Гелеген, Абдраимова (б.Советское), Кек-Айдар, Рассвет, Тендик, Майлы-Суу, Сакалды, Кызыл-Кыргызстан, Аримжан, Джаны-Кыштак Курулуш, Райманджан, Комсомол, Бек-Абад, Арал, Терс, Чангыр-Таш, Бостон, Кызыл-Сенгир, Ылай-Талаа, Джар-Кыштак, Арал-Сай, Джергетал, Михайловка, Джаны-Айыл, Тюрк-Абад, Джийде, Кашкар-Маала, Орто-Азия, Мундуз, Ширин, Уч-Терек, Терек-Суу, Бууракан, Джар-Таш, Сумсар, Алма-Бель; Ошская область: в городах Оше, Эски-Ноокате, в селах Кесов, Тепе-Коргон, Чертик, Арал, Джаны-Джол, Ылай-Талаа, Сай, Кыргыз-Чек, Каарман, Учкун, Маданият, Чагыр, Октябрь, Джоош (б.Джайылма), Ынтымак (б.Чечен-Махалла), Кара-Эчки, Каратай, Кызыл-Ордо, Мады, Беш-Кель, Кенеш, Он-Эки Бель, Додан, Гюльстан, Кызыл-Тейит, Джийде, Кызыл-Булак, Ай-Тамга, Толман, Таш-Булак, Ынтымак, Баглан, Кара-Дыйкан (Ильичевка), Кенеш, Айгыр-Джар, Кызыл-Кырман, Мырза-Аке, Куршаб, Ак-Джар, Какыр, Ак-Кыя (Калинина), Чарба, Большевик, Кызыл-Тоо, Карчабек, Кароол, Орто-Арык.

Современная сеть Мобильного оператора О! с каждым днем становится все обширней. О том, в каких городах и селах Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской и Чуйской областей за отчетный период установлены дополнительные базовые станции, читайте в нашем следующем материале.

Полностью зону охвата сети можно посмотреть на карте.