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Бизнес

«О!Кино» доступно для людей с нарушением слуха и зрения

Люди с нарушением зрения и слуха могут «смотреть» фильмы с услугой «О!Кино».

В многотысячном каталоге можно найти фильмы и передачи, адаптированные для слабослышащих телезрителей с сурдопереводом (жестовым переводом), а также для людей с нарушением зрения с тифлокомментариями (словесным описанием визуальных образов фильма, то есть с закадровым описанием видеоряда). Тифлокомментарии составляются по определенным правилам, позволяющим максимально раскрыть происходящее на экране, и озвучиваются профессиональным диктором в паузах между диалогами действующих лиц. Все они отмечены отличительными примечаниями, чтобы каждый мог легко найти то, что нужно именно ему.

«Сегодня в Интернете правит видео- и графический контент. Очень важно, что он потихоньку становится доступным для людей с ограниченными возможностями. И мы рады предоставить доступ к такому сервису, который обеспечивает тем, кто имеют некоторые трудности со слухом или зрением, максимально комфортный просмотр», — говорит коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

В каталоге фильмов услуги «О!Кино» входит до 40 тысяч кинофильмов: это киноленты последних лет, лауреаты престижных премий, захватывающие экшен-блокбастеры, мультфильмы, сериалы. Среди мультфильмов есть любимые советские мультики и зарубежные новинки.

В каталоге легко ориентироваться: можно найти кино по жанру, посмотреть, какой у него рейтинг, прочитать краткую аннотацию.

Подключайте сервис «О!Кино» и наслаждайтесь просмотром:

  • смотрите любимые фильмы в отличном качестве и без рекламы;
  • на смартфоне или планшете;
  • с бесплатным мобильным трафиком для абонентов О!.

Смотреть фильмы с «О!Кино» можно в приложении O!TV для iOS или для Android в дополнительной вкладке. Обновите либо скачайте бесплатное приложение прямо сейчас!
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&laquo;О!Кино&raquo; доступно для людей с&nbsp;нарушением слуха и&nbsp;зрения «О!Кино» доступно для людей с нарушением слуха и зрения
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