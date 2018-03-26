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Бизнес

Узнайте, как пополнить баланс в роуминге

Что если в поездке за границей у вас закончились деньги на мобильном или вы не смогли заранее пополнить свой счет?

Не переживайте! Мобильный оператор О! позаботился о том, чтобы предоставить своим абонентам возможность бесплатно отправлять USSD-запросы на номера телефонов своих близких в Кыргызстане с просьбой пополнить баланс.

Даже если вы находитесь вдали от терминалов оплаты и банков, можете быть спокойны: с услугой «Пополни мой баланс в роуминге» ваши друзья и родные смогут выручить вас в любой момент, пополнив ваш мобильный баланс на необходимую сумму.

Сохраните в записной книжке вашего телефона бесплатную команду запроса: *109*номер абонента сети О!, которого вы хотите попросить пополнить баланс *сумма пополнения в сомах#. Номер абонента сети О! указывается в формате: 070Xxxxxxx или 99650Xxxxxxx.

Услуга доступна всем частным абонентам О!, не требует дополнительных настроек и, что особенно приятно, предоставляется абсолютно бесплатно.

Всегда оставайся на связи вместе с роумингом от Мобильного оператора О!.
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